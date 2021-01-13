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Общество

Названы лучшие для построения карьеры города России

Жители России назвали наиболее популярные в стране города для построения карьеры, опрос провел один из сервисов по поиску работы. Об этом пишет газета «Известия».

Москву опрошенные посчитали лучшим таким городом, за него проголосовали 59% респондентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург (32%).

В первую пятерку также вошли Краснодар (27%), Сочи (24%) и Екатеринбург (23%). Далее идут Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самара (11%). При этом сообщается, что каждый десятый участник опроса назвал самым перспективным городом для построения карьеры Хабаровск.

Кроме того, 9% респондентов считают перспективным строить карьеру в Красноярске, в Воронеже — 5% и Челябинске — 4%. По 1% голосов отдали за Волгоград и Пермь.

В опросе участвовали 3,5 тысячи человек старше 18 лет во всех регионах.

 

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