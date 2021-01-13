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Общество

Жители Пскова вошли в рейтинг по числу визитов в Петербург на новогодних каникулах

В Санкт-Петербурге на новогодних и рождественских праздниках действовали ужесточенные ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавируса.

Однако часть туристов визит в Санкт-Петербург не отменила. Рейтинг регионов, из которых в период с 30 декабря минувшего года по 8 января нынешнего года, приезжали путешественники, вошли Москва (61,76%), Чита (7,35%) и Новосибирск (4,41%), сообщили в администрации губернатора Петербурга, ссылаясь на сведения туристско-информационных центров.

Ограничения не испугали также туристов из Екатеринбурга (4,41%), Перми (2,94%) и Якутска (2,94%). Вместе с тем в рейтинг регионов по посещению Петербурга вошли Орел, Новокузнецк, Казань, Волгоград, Сочи, Сыктывкар, Псков, Ставрополь, Владимир, Владивосток, Ухта, Томск и Калининград.

Загруженность отелей в нынешнем году в новогодние праздники составила в среднем 18-20%. Загородные гостиницы были заполнены примерно на 25-40%.

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