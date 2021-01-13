Большегруз врезался в дом в Порховском районе

10:26, 13 января 2021, ПАИ

В ночь с 12 на 13 января и в деревне Боровичи Дубровенской волости Порховского района большегруз со смоленскими номерами, двигаясь по направлению Порхов — Санкт-Петербург, не справился с управлением и врезался в дом. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

По информации издания, в доме в момент ДТП никого не было, он пустует после того, как скончался хозяин. В аварии никто не пострадал.

Прибывшие сотрудники ГИБДД оформили протоколы и отпустили водителя.