Большегруз врезался в дом в Порховском районе
В ночь с 12 на 13 января и в деревне Боровичи Дубровенской волости Порховского района большегруз со смоленскими номерами, двигаясь по направлению Порхов — Санкт-Петербург, не справился с управлением и врезался в дом. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
По информации издания, в доме в момент ДТП никого не было, он пустует после того, как скончался хозяин. В аварии никто не пострадал.
Прибывшие сотрудники ГИБДД оформили протоколы и отпустили водителя.