Псковские теплосети объяснили, почему в мороз чаще происходят аварии

11:00, 13 января 2021, ПАИ

Псковские теплосети в своем Instagram-аккаунте объяснили, почему в мороз чаще происходят аварии.

«Повреждения на тепловых сетях могут возникать в любое время года, но наиболее остро эта проблема ощущается именно во время холодов. Ведь ремонтные работы могут сопровождаться многочасовым ограничением подачи тепла в жилые дома, офисы и социальные объекты», - отмечают специалисты.

Почему это происходит и можно ли что-то предпринять для снижения количества происшествий на тепловых сетях, уточнили в теплосетях.



Одной из причин называется разница температур. В сильные морозы температура теплоносителя в магистральных трубопроводах может достигать 130 градусов. Нагреваясь, металл расширяется, и любой коррозийный дефект или микротрещина могут спровоцировать порыв. Чтобы найти такие слабые места, в межотопительный период на тепловых сетях специалисты проводят гидравлические испытания и контрольные вскрытия сомнительных участков с измерением толщины металла.



Вторая причина - смещение грунта, разрушение канала. Во время оттепелей и сильных заморозков от резких перепадов температур слои грунта могут двигаться из-за того, что содержащаяся в нем вода замерзает и тает, земля от этого может вспучиваться и проседать, а пролегающие на глубине трубы – смещаться и испытывать неравномерную нагрузку на разных участках. Чтобы уменьшить вероятность повреждений от подвижек грунта, трубы укладываются в крытые бетонные лотки, с монтажом гидроизоляционного покрытия из наплавляемых материалов и защитным покрытием гидроизоляции бетонной стяжкой. Раньше этого не делалось. Поэтому для изношенных теплосетей, уложенных без дополнительной защиты, риск разрушения от этой причины повышается.



Третья в этом списке, но первая по распространенности причина – «усталость» металла, из которого изготовлены трубы. Нормативный срок службы трубопровода – 25 лет, при условии, что соблюдается технология его укладки. По истечении этого срока необходим капитальный ремонт.



Помимо тепловых сетей, в городах под землей находится множество других коммуникаций – водоснабжение, канализация, электрические сети и кабели связи. В некоторых местах они образуют целую паутину. И нередки случаи, когда при организации нового подключения или ремонта существующей сети страдают «соседи».