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Общество

Пскович напал на женщину на улице Юбилейной и отобрал сумку с деньгами

В ночь на 13 января в Пскове неизвестный похитил у женщины сумку с документами, мобильным телефоном, деньгами и попытался скрыться. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

На улице Юбилейной женщина ждала маршрутное такси в Санкт-Петербург. Около 3:30 к ней подошел неизвестный мужчина, толкнул ее, вырвал из рук сумку и убежал. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Полиция выяснила, что злоумышленник перешел по льду реку Великую и направился в сторону Запсковья. В районе улицы Белинского правоохранители заметили незнакомца, который по крышам гаражей пытался скрыться от них. Мужчину задержали и доставили в отделение.

Задержанным оказался безработный 33-летний пскович, ранее уже судимый за грабеж, разбой и вымогательство. Возбуждено уголовное дело. Убегая от полицейских, мужчина бросил сумку потерпевшей. Похищенное обнаружено и изъято. Женщина опознала напавшего на нее прохожего.

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