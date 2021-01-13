Пскович напал на женщину на улице Юбилейной и отобрал сумку с деньгами

11:02, 13 января 2021, ПАИ

В ночь на 13 января в Пскове неизвестный похитил у женщины сумку с документами, мобильным телефоном, деньгами и попытался скрыться. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

На улице Юбилейной женщина ждала маршрутное такси в Санкт-Петербург. Около 3:30 к ней подошел неизвестный мужчина, толкнул ее, вырвал из рук сумку и убежал. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Полиция выяснила, что злоумышленник перешел по льду реку Великую и направился в сторону Запсковья. В районе улицы Белинского правоохранители заметили незнакомца, который по крышам гаражей пытался скрыться от них. Мужчину задержали и доставили в отделение.

Задержанным оказался безработный 33-летний пскович, ранее уже судимый за грабеж, разбой и вымогательство. Возбуждено уголовное дело. Убегая от полицейских, мужчина бросил сумку потерпевшей. Похищенное обнаружено и изъято. Женщина опознала напавшего на нее прохожего.