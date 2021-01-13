Более 50 новых автобусов вышли на линии в Псковской области

12:12, 13 января 2021, ПАИ

В Псковской области на линии вышли более 50 новых автобусов, в том числе в 14 филиалах предприятия в районах, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

В прошлом году в регион по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Минпромторгом было поставлено 249 автобусов различного класса. 201 автобус уже был передан «Псковпассажиравтотрансу».

В ГППО «Славяне» передано 48 автобусов (марки ПАЗ и ГАЗ City). Часть из них выпущены на линии в Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском и Невельском районах.

По поручению губернатора области ведется усиленная работа по постановке на учет новых автобусов для скорейшего их выхода на дороги региона.