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Общество

Организация «Ручей» готова принять участие в создании медвытрезвителей в Псковской области

Фото газеты "Аргументы и факты - Псков"

Общественная организация «Ручей» готова принять участие в процессе создания медвытрезвителей в Псковской области, пишет газета «Аргументы и факты — Псков».

Заместитель директора реабилитационного центра «Ручей» Юрий Стрекаловский заявил, что специалисты учреждения и «мотиваторы», которые сами прошли путь к трезвой жизни, готовы оказывать помощь зависимым людям.

Напомним, в конце 2020 года Госдума приняли закон о восстановлении в России системы медицинских вытрезвителей. Воссоздание таких учреждений будет находиться в полномочиях регионов, а правила их работы и виды оказываемой помощи будут утверждены на федеральном уровне совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

Принятым законом разрешается взимать плату за услуги с людей, попавших в эти специализированные организации. Решение о стоимости остается за регионом. «За любое удовольствие надо платить», - убежден депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

Подробнее о грядущих изменениях читайте здесь >>>.

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