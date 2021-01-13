Подрядчики рассказали, сколько сыпят соли на квадратный метр дороги в Пскове

12:37, 13 января 2021, ПАИ

Житель Пскова поделился видео, как пять грузовиков посыпают дорогу утром 13 января. Псковское агентство информации обратилось к подрядчику и выяснило, чем посыпают дороги, откуда берут реагент и сколько его уходит на квадратный метр и за весь зимний период.

Директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, что дороги посыпают галитом [смесь песка и соли. — ПАИ] — пять граммов на один квадратный метр дорожного полотна для первой и второй групп дорог. Объемы напрямую зависят от погодных условий и количества выпавшего снега. Павел Талебин подчеркнул, что в среднем за зиму приходится расходовать от двух до трех тысяч тонн галита. Но он отметил, что прошлая зима показала, что на посыпку дорог может уйти и 100 тонн.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас компания закупила пять тысяч тонн, некоторое количество галита осталось еще с прошлого года. Смесь везут из Карелии и Смоленска поездом, а хранится от в рыхлом состоянии в сухом помещении на складах.

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области отметили, что ГБУ ПО «Псковавтодор» обслуживает центральную часть города Пскова. Улицы, тротуары и автобусные остановки посыпают только солью. В редких случаях, когда на тротуарах присутствует наледь, используется песчано-соляная смесь, так как присутствие песка предотвращает скольжение, это более безопасно для пешеходов.

Норма посыпки по контракту составляет 20 граммов на квадратный метр. На весь объем улично-дорожной сети по контракту уходит примерно 13 тонн соли.

Сейчас на снегоочистке и посыпке солью улично-дорожной сети центральной части города Пскова задействовано четыре комбинированных дорожных машины ГБУ ПО «Псковавтодор». На тротуарах - два трактора МТЗ с отвалами и три мини-погрузчика с отвалами, убирается шуга и рыхлый снег. Вечером на тротуары выйдет техника со щетками, будет выметать тротуары, чтобы не было наледи.

Есть дороги третьей группы (такие улицы, как Железнодорожная, Рельсовая), они посыпаются по контракту песчано-соляной смесью. Четвертая группа дорог – частный сектор – посыпается песком.

В нормативные сроки по всем видам работ «Псковавтодор» укладывается. На очистку тротуаров даются сутки, на дороги – 4-5 часов после окончания снегопада.