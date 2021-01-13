0
12:50
О преображении нацпарка «Себежский», новых музеях и биостанции — в интервью с Надеждой Подоплёкиной
12:47
Что ждет сферу ЖКХ в новом году — Сергей Грахов об итогах и новых подходах
12:37
Подрядчики рассказали, сколько сыпят соли на квадратный метр дороги в Пскове
12:12
Более 50 новых автобусов вышли на линии в Псковской области
12:01
Более трёх тысяч блинов съели туристы в Изборске на новогодних каникулах
11:50
В лесном квартале в Себеже появится обновленная рекреационная зона
11:19
Поедем на дальний кордон — ПАИ-live с директором нацпарка «Себежский» Надеждой Подоплекиной
Еще новости
Общество

Подрядчики рассказали, сколько сыпят соли на квадратный метр дороги в Пскове

Житель Пскова поделился видео, как пять грузовиков посыпают дорогу утром 13 января. Псковское агентство информации обратилось к подрядчику и выяснило, чем посыпают дороги, откуда берут реагент и сколько его уходит на квадратный метр и за весь зимний период.

Директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, что дороги посыпают галитом [смесь песка и соли. — ПАИ] — пять граммов на один квадратный метр дорожного полотна для первой и второй групп дорог. Объемы напрямую зависят от погодных условий и количества выпавшего снега. Павел Талебин подчеркнул, что в среднем за зиму приходится расходовать от двух до трех тысяч тонн галита. Но он отметил, что прошлая зима показала, что на посыпку дорог может уйти и 100 тонн.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас компания закупила пять тысяч тонн, некоторое количество галита осталось еще с прошлого года. Смесь везут из Карелии и Смоленска поездом, а хранится от в рыхлом состоянии в сухом помещении на складах.

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области отметили, что ГБУ ПО «Псковавтодор» обслуживает центральную часть города Пскова. Улицы, тротуары и автобусные остановки посыпают только солью. В редких случаях, когда на тротуарах присутствует наледь, используется песчано-соляная смесь, так как присутствие песка предотвращает скольжение, это более безопасно для пешеходов.

Норма посыпки по контракту составляет 20 граммов на квадратный метр. На весь объем улично-дорожной сети по контракту уходит примерно 13 тонн соли.

Сейчас на снегоочистке и посыпке солью улично-дорожной сети центральной части города Пскова задействовано четыре комбинированных дорожных машины ГБУ ПО «Псковавтодор». На тротуарах - два трактора МТЗ с отвалами и три мини-погрузчика с отвалами, убирается шуга и рыхлый снег. Вечером на тротуары выйдет техника со щетками, будет выметать тротуары, чтобы не было наледи.

Есть дороги третьей группы (такие улицы, как Железнодорожная, Рельсовая), они посыпаются по контракту песчано-соляной смесью. Четвертая группа дорог – частный сектор – посыпается песком.

В нормативные сроки по всем видам работ «Псковавтодор» укладывается. На очистку тротуаров даются сутки, на дороги – 4-5 часов после окончания снегопада.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Что ждет сферу ЖКХ в новом году — Сергей Грахов об итогах и новых подходах
13 января 2021
Что ждет сферу ЖКХ в новом году — Сергей Грахов об итогах и новых подходах
Подрядчики рассказали, сколько сыпят соли на квадратный метр дороги в Пскове
13 января 2021
Подрядчики рассказали, сколько сыпят соли на квадратный метр дороги в Пскове
Более 50 новых автобусов вышли на линии в Псковской области
13 января 2021
Более 50 новых автобусов вышли на линии в Псковской области
Более трёх тысяч блинов съели туристы в Изборске на новогодних каникулах
13 января 2021
Более трёх тысяч блинов съели туристы в Изборске на новогодних каникулах
В лесном квартале в Себеже появится обновленная рекреационная зона
13 января 2021
В лесном квартале в Себеже появится обновленная рекреационная зона
Поедем на дальний кордон — ПАИ-live с директором нацпарка «Себежский» Надеждой Подоплекиной
13 января 2021
Поедем на дальний кордон — ПАИ-live с директором нацпарка «Себежский» Надеждой Подоплекиной
Кот митрополита Тихона Владыка показал подписчикам, с чего надо начинать утро
13 января 2021
Кот митрополита Тихона Владыка показал подписчикам, с чего надо начинать утро
Псковские теплосети объяснили, почему в мороз чаще происходят аварии
13 января 2021
Псковские теплосети объяснили, почему в мороз чаще происходят аварии

Идет загрузка...