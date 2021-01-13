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Фальшивые 100 долларов обнаружили в псковском банке

В Пскове в одном из финансовых учреждений обнаружили стодолларовую купюру с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Кроме того, 12 января в финансовых организациях города выявили две фальшивые банкноты номиналом 5 и 1 тысячу рублей. По имеющимся сведениям, они поступили в выручке из магазинов Пскова и Пыталова.

5 января в магазине на Рижском проспекте в Пскове была выявлена еще одна пятитысячная купюра, имеющая признаки подделки. Ведется проверка.

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