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Общество

Список стоп-слов появился на федеральном канале в России

Российский федеральный телеканал «Матч ТВ» составил список запрещенных к употреблению в эфире слов, сообщает Sports.ru.

В документе, озаглавленном «Перечень англицизмов», заимствованные слова разделены на три категории: «Допустимо к употреблению в эфире», «Допустимо к употреблению в эфире только в специализированном поясняющем контексте» и «Недопустимо к употреблению в эфире».

В последнюю категорию попали слова «андердог», «бэкграунд», «голеадор», «коуч», «лайкать», «лузер», «ноунейм», «окей», «перформанс», «плей-аут», «скиллы», «сим-билдинг», «тренинг», «чемпионшип» и другие. Такие слова, как «дерби», «инсайд» и «челендж», можно говорить только в поясняющем контексте. При этом слово «корнер» оказалось сразу и в первом, и в последнем списке.

Сообщается, что инициатива о запрете использования некоторых заимствований в эфире «Матч ТВ» исходила от главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Матч ТВ» — федеральный спортивный телеканал, вещающий с 2015 года. Входит в «Газпром-Медиа». Канал также включен в перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.

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