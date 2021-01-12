0
21:18
Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ
11:47
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
19:45
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
22:18
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
21:08
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
17:24
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
23:55
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Еще новости
Политика

Названа возможная дата послания президента Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может выступить с очередным посланием Федеральному собранию РФ в середине февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском парламенте.

В 2020 году глава государства обратился к Федеральному собранию 15 января. В нём он обозначил новый вектор развития страны, были анонсированы серьезные социально-экономические новации, политическая реформа. По итогам послания произошла отставка российского правительства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ
12 января 2021
Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
12 января 2021
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
11 января 2021
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
10 января 2021
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
08 января 2021
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
07 января 2021
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
06 января 2021
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове
06 января 2021
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове

Идет загрузка...