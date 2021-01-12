Названа возможная дата послания президента Федеральному собранию

12:53, 13 января 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин может выступить с очередным посланием Федеральному собранию РФ в середине февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском парламенте.

В 2020 году глава государства обратился к Федеральному собранию 15 января. В нём он обозначил новый вектор развития страны, были анонсированы серьезные социально-экономические новации, политическая реформа. По итогам послания произошла отставка российского правительства.