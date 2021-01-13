Аккаунты подростков младше 16 лет в TikTok станут приватными

14:00, 13 января 2021, ПАИ

Приватными станут аккаунты подростков от 13 до 15 лет в приложении TikTok, пишет РИА Новости.

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok усилил защиту конфиденциальности, и теперь аккаунты подростков до 16 лет смогут смотреть только одобренные ими подписчики. Кроме того, будет ограничено комментирование роликов. Пользователям до 16 лет будут запрещены дуэты.

Видеоролики в таких аккаунтах нельзя будет скачивать, а у пользователей от 13 до 15 лет будет отключен параметр «Предлагать вашу учетную запись другим».

Компания сообщила, что была также усилена защита конфиденциальности пользователей 16-17 лет.