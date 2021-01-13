0
16:58
Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы для жителей разных возрастов
16:12
Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года
15:58
Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
15:32
Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд
15:23
Январь-2021 в Пскове
15:08
Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много
14:34
До -15 градусов опустится температура в Псковской области 14 января
Еще новости
Общество

Аккаунты подростков младше 16 лет в TikTok станут приватными

Фото: Pixabay

Приватными станут аккаунты подростков от 13 до 15 лет в приложении TikTok, пишет РИА Новости.

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok усилил защиту конфиденциальности, и теперь аккаунты подростков до 16 лет смогут смотреть только одобренные ими подписчики. Кроме того, будет ограничено комментирование роликов. Пользователям до 16 лет будут запрещены дуэты.

Видеоролики в таких аккаунтах нельзя будет скачивать, а у пользователей от 13 до 15 лет будет отключен параметр «Предлагать вашу учетную запись другим».

Компания сообщила, что была также усилена защита конфиденциальности пользователей 16-17 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы для жителей разных возрастов
13 января 2021
Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы для жителей разных возрастов
Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года
13 января 2021
Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года
Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
13 января 2021
Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд
13 января 2021
Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд
Январь-2021 в Пскове
13 января 2021
Январь-2021 в Пскове
Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много
13 января 2021
Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много
До -15 градусов опустится температура в Псковской области 14 января
13 января 2021
До -15 градусов опустится температура в Псковской области 14 января
Хозяев для подкинутых к приюту щенков ищет псковский «Шанс»
13 января 2021
Хозяев для подкинутых к приюту щенков ищет псковский «Шанс»

Идет загрузка...