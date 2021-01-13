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Общество

Рубль признан самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой в мире оказался российский рубль, согласно «индексу бигмака». По мнению экспертов The Economist, курс доллара по отношению к рублю сильно завышен: американская валюта должна стоить не 74, а максимум 24 рубля.

«Индекс бигмака» основан на гипотезе о том, что одинаковые товары в разных странах должны стоить одинаково. Если это не так, то курс местной валюты признается сильно завышенным или заниженным.

Если в январе 2021-го бигмак в США стоил в среднем 5,66 доллара, то, чтобы цена его российского аналога была идентичной, доллар должен стоить 23,85 рубля. В действительности же курс в несколько раз выше (журнал оценивает доллар в 74,63 рубля): в России в среднем бигмак можно купить за 135 рублей.

 

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