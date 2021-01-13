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Молодого человека со шрамами и татуировками ищут псковские полицейские

УМВД России по городу Пскову разыскивает Ивана Басырова 1991 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном УМВД, этот житель областного центра с 14 сентября 2020 года пропал без вести. Предположительно, он мог выехать за пределы Псковской области.

Приметы: на вид 25-28 лет, худощавого телосложения, рост 185 сантиметров, волосы русые, глаза голубые, брови прямые, черные, широкие, нос с горбинкой. Размер обуви 43.

Особые приметы: на теле имеются татуировки и шрамы.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Ивана Басырова, а также его друзей и знакомых, с которыми он поддерживает либо поддерживал связь, просят оказать содействие. Обратиться можно в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-09, а также по телефонам 59-63-22 или 02.

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