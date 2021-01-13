0
16:58
Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы жителями разных возрастов
16:12
Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года
15:58
Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
15:32
Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд
15:23
Январь-2021 в Пскове
15:08
Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много
14:34
До -15 градусов опустится температура в Псковской области 14 января
Еще новости
Общество

Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много

Приезжих гостей в Пскове на этих новогодних каникулах было очень много. В основном туристы были из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в разговоре с газетой «Псковская правда» об итогах новогодних праздников.

«У нас эпидемиологическая ситуация достаточно благоприятная, люди хотели подышать свежим воздухом, окунуться в настоящую русскую зиму. Гуляли они не только по Пскову, участвовали и в наших мероприятиях в Изборске», - сказал Александр Голышев.

По его словам, праздничные дни для музея-заповедника были очень напряженными. Он рассказал, что псковичи, гости города и области, туристы активно посещали музейные объекты на новогодних каникулах.

«Особенно приятно, что среди посетителей было много местных жителей, которые не только сидели дома, но и активно участвовали в наших тематических праздничных программах, экскурсиях», - добавил Голышев.

Полную версию материала «Псковской правды» о туристическом потоке в Псковской области на новогодних праздниках читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы для жителей разных возрастов
13 января 2021
Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы для жителей разных возрастов
Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года
13 января 2021
Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года
Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
13 января 2021
Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд
13 января 2021
Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд
Январь-2021 в Пскове
13 января 2021
Январь-2021 в Пскове
Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много
13 января 2021
Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много
До -15 градусов опустится температура в Псковской области 14 января
13 января 2021
До -15 градусов опустится температура в Псковской области 14 января
Хозяев для подкинутых к приюту щенков ищет псковский «Шанс»
13 января 2021
Хозяев для подкинутых к приюту щенков ищет псковский «Шанс»

Идет загрузка...