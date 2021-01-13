Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много

15:08, 13 января 2021, ПАИ

Приезжих гостей в Пскове на этих новогодних каникулах было очень много. В основном туристы были из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в разговоре с газетой «Псковская правда» об итогах новогодних праздников.

«У нас эпидемиологическая ситуация достаточно благоприятная, люди хотели подышать свежим воздухом, окунуться в настоящую русскую зиму. Гуляли они не только по Пскову, участвовали и в наших мероприятиях в Изборске», - сказал Александр Голышев.

По его словам, праздничные дни для музея-заповедника были очень напряженными. Он рассказал, что псковичи, гости города и области, туристы активно посещали музейные объекты на новогодних каникулах.

«Особенно приятно, что среди посетителей было много местных жителей, которые не только сидели дома, но и активно участвовали в наших тематических праздничных программах, экскурсиях», - добавил Голышев.

Полную версию материала «Псковской правды» о туристическом потоке в Псковской области на новогодних праздниках читайте здесь.