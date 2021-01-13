Псковский музей-заповедник продлил новогодние культурно-образовательные программы

15:38, 13 января 2021, ПАИ

Семейные культурно-образовательные программы с новогодней и рождественской историями продлил Псковский музей-заповедник, пишет «Комсомольская правда - Псков».

Заведующая сектором развития Псковского музея Марина Николаева отметила, что решение продлить программы было принято для того, чтобы псковичи смогли дольше наслаждаться зимней сказкой.

Во время праздников был большой спрос на посещение музеев, и в связи с ограничениями из-за коронавируса принять всех не удалось.

«Мы не могли оставить горожан без таких программ. Сегодня в канун старого Нового года хотелось продлить это зимнее волшебство, пригласив ребят к нам на программы», - отметила Марина Николаева.

Работники музея ежегодно придумывают для гостей уникальные новогодние приключения. Сейчас практически все программы проводят в палатах Постникова, что очень радует гостей музея. Подробную информацию можно получить здесь.