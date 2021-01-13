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Общество

Псковский магазин «Куб вин» всё же накажут за рекламу алкоголя в соцсетях

Решение псковского УФАС о наказании магазина «Куб вин» за рекламу алкоголя в соцсети устояло в апелляции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

14-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение УФАС в отношении псковского магазина «Куб вин» (ООО «Дионис»), который антимонопольный орган в июне 2020 года признал виновным в нарушении закона о рекламе. 

Магазин «Куб вин» разместил на своей странице в социальной сети Instagram рекламу алкогольной продукции. В соответствии с законом реклама алкогольной продукции в сети Интернет запрещена. Кроме того, в рекламе алкоголя недопустимы изображения людей или животных и демонстрация процессов потребления алкогольной продукции, однако в рекламных постах были изображены люди, держащие в руках бокалы или открытые бутылки. В рекламных постах также отсутствовала надпись-предупреждение о вреде чрезмерного потребления спиртных напитков, что является нарушением закона о рекламе.

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