Псковский магазин «Куб вин» всё же накажут за рекламу алкоголя в соцсетях

16:58, 13 января 2021, ПАИ

Решение псковского УФАС о наказании магазина «Куб вин» за рекламу алкоголя в соцсети устояло в апелляции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

14-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение УФАС в отношении псковского магазина «Куб вин» (ООО «Дионис»), который антимонопольный орган в июне 2020 года признал виновным в нарушении закона о рекламе.

Магазин «Куб вин» разместил на своей странице в социальной сети Instagram рекламу алкогольной продукции. В соответствии с законом реклама алкогольной продукции в сети Интернет запрещена. Кроме того, в рекламе алкоголя недопустимы изображения людей или животных и демонстрация процессов потребления алкогольной продукции, однако в рекламных постах были изображены люди, держащие в руках бокалы или открытые бутылки. В рекламных постах также отсутствовала надпись-предупреждение о вреде чрезмерного потребления спиртных напитков, что является нарушением закона о рекламе.