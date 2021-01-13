Глава Великолукского района Алексей Кузьмин поздравил журналистов муниципалитета с Днем печати

16:07, 13 января 2021, ПАИ

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил прессу муниципалитета с Днем печати.

По мнению Алексея Кузьмина, главная задача журналистов – непредвзято доносить информацию обо всем, что происходит в обществе. Особую роль в жизни Великолукского района занимает газета «Наш путь», считает глава муниципалитета.

«На протяжении всей своей истории ее коллектив отличался профессионализмом, высокими моральными и душевными качествами, чутким пониманием своего долга и ответственностью перед людьми. Сегодня коллектив газеты — это два человека: главный редактор Ольга Федосеенко и корреспондент Елена Барканова. Именно благодаря их труду жители нашего района всегда в курсе всей самой актуальной информации о жизни района, о том, что ожидает район в будущем», - написал Кузьмин.

Он пожелал журналистам района крепкого здоровья, счастья, терпения, энергии, вдохновения и поблагодарил за труд.