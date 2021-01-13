Елена Бибикова помогла псковичам решить вопросы медицинского, социального и пенсионного обеспечения

16:19, 13 января 2021, ПАИ

Вопросы медицинского, социального и пенсионного обеспечения помогла решить сенатор России от Псковской области Елена Бибикова, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Псковичи обратились к сенатору с вопросами, касающимися сферы медицинского, социального и пенсионного обеспечения. В частности, Елена Бибикова дала конкретные и подробные разъяснения по вопросам начисления пенсии при наличии трудового стажа в Белоруссии, пояснила порядок начисления единовременных денежных выплат в зависимости от группы инвалидности и обеспечения протезно-ортопедическими изделиями. На большую часть вопросов псковичей сенатор дала ответы в ходе приема.

По итогам приема граждан на особом личном контроле Елены Бибиковой вопрос о медицинском обеспечении семьи инвалидов, а также коллективное обращение владельцев садовых участков СНТ на улице Линейной. Данный вопрос, отметила парламентарий, требует дальнейшей всесторонней проработки.

В январе проходят приемы граждан в региональной общественной приемной председателя «Единой России» по телефону: 8(8112) 66-25-12. Приемы граждан также проводят депутаты областного Собрания и городской Думы.