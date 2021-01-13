Организатор новогодней ярмарки в Пскове: Мы стремились исправить ошибки прошлых лет

17:18, 13 января 2021, ПАИ

Директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Елена Павлова в проекте ПАИ-live заявила, что в эти новогодние каникулы организаторы новогодней ярмарки в Пскове стремились исправить ошибки прошлых лет.

Новогодний базар - первое масштабное мероприятие, которое, как отметила Елена Павлова, организовало предприятие после локдауна. Из-за пандемии пришлось провести ярмарку в формате уличной торговли без развлекательных программ с учетом всех рекомендаций и ограничений Роспотребнадзора.

«В этом году все стояли в одинаковых палатках, которые были приобретены еще на Ганзу. Сами участники ярмарки говорят, что им было намного приятнее. У всех было освещение. Наши палатки были очень хорошо украшены, и каждый участник старался внести свою изюминку. В принципе, мы довольны, что в таких условиях хоть что-то смогли сделать», - сказала Елена Павлова.