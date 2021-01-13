Убийца из Великолукского района сбросил труп собутыльника в реку

16:31, 13 января 2021, ПАИ

12 января заключен под стражу житель Великолукского района, который подозревается в совершении убийства.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области, 7 января в деревне Карцево Великолукского района во время распития спиртных напитков между собравшимися произошла ссора. Подозреваемый взял со стола кухонный нож и трижды воткнул его в шею собутыльника. Мужчина умер на месте.

Чтобы скрыть преступление, убийца вместе со своей знакомой сбросил труп в русло реки Ловать.