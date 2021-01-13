Жителей Псковской области приглашают стать социальными волонтёрами

16:43, 13 января 2021, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к социальному волонтёрству. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, все желающие могут обратиться в Центр добровольчества, оставить свои контакты и пожелания.

На сегодняшний день в Псковской области трудятся порядка 700 социальных работников. «Весь 2020 год, несмотря на все объективные сложности, они продолжали работать и оказывать помощь жителям региона. Со многими вызовами им помогали справляться и наши волонтёры», - отмечается в сообщении.

Сегодня всё больше людей самого разного возраста и профессий участвуют в социальном волонтёрстве, а добрые дела ежедневно совершаются руками самых обычных и неравнодушных жителей в каждом районе. Например, в Новоржевском районе, в 50 км от райцентра, в новогодние праздники местные жители вместе с социальным работником проехали по отдалённым деревням, где живёт по 2-3 (а где-то и по одному) человека, чтобы поздравить ветеранов и одиноких пенсионеров, а заодно оказать им посильную помощь.