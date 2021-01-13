Более миллиона человек просмотрели рекламу Туристского информационного центра о Псковской области

17:37, 13 января 2021, ПАИ

Более миллиона человек просмотрели рекламу Туристского информационного центра о Псковской области, куда вошли стримы блогеров и прямые эфиры, посты в социальных сетях, что вызвало положительную реакцию. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Туристского информационного центра Псковской области Елена Матин в проекте ПАИ-комментарий 13 января.

По ее словам, 2020 год внес свои коррективы в планы путешественников и тех, кто предпочитал уезжать за границу. Матин рассказала, что туристы приехали в Псковскую область, в частности, для них было организовано несколько блок-туров.

Кроме того, как считает Елена Матин, Псковская область заинтересовала в прошедшем году много телевизионных каналов: в регионе свои передачи снимали, в частности, «Россия-1», «Моя планета».

«Интерес к Псковской области был очень активный, мы писали много статей, работали с национальным порталом о туризме Russia Travel, написали около 13 гидов по Псковской области на различные тематики», - добавила собеседница агентства.