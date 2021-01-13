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Общество

Как изменятся псковские ярмарки — Елена Павлова об идеях и планах

Директор Центра социологии и маркетинга Елена Павлова в эфире ПАИ-live 13 января прокомментировала итоги работы на новогодних каникулах.

Она рассказала, как в Пскове прошли рождественские ярмарки, организованные Центром социологии и маркетинга, какие инфраструктурные изменения  и изменения в правилах торговли ожидаются в мероприятиях центра и какие задачи стоят перед их организаторами. 

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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