Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы жителями разных возрастов

16:58, 13 января 2021, ПАИ

В День российской печати главный редактор газеты «Коммуна» (Дедовичский район) Маргарита Смирнова рассказала об увеличении количества подписчиков издания в группе «ВКонтакте».

По её словам, местные новости всегда были в приоритете - для жителей разных возрастов они нужны, важны и востребованы.

«Самоизоляция старшего поколения, длительное дистанционное обучение детей увеличило число подписчиков «ВК» в группе редакции газеты «Коммуна». Дедовичане активно следили за новостями, высказывали свои мнения, предлагали темы, обозначали проблемы и непременно ждали обратной связи», - отметила главный редактор «Коммуны».