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Общество

Туристский информационный центр Псковской области сменил адрес

В Пскове сменил адрес Туристский информационный центр. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора центра Елена Матин в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

Новый адрес центра: Псков, Октябрьский проспект, 14. Время работы: с 09:00 до 19:00.

«Мы рады всем гостям, приходите, узнавайте интересную информацию», - отметила Елена Матин.

Основная цель Туристского информационного центра – информирование туристов и жителей города о возможностях досуга и отдыха.

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