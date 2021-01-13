Туристский информационный центр Псковской области сменил адрес
В Пскове сменил адрес Туристский информационный центр. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора центра Елена Матин в эфире проекта ПАИ-live 13 января.
Новый адрес центра: Псков, Октябрьский проспект, 14. Время работы: с 09:00 до 19:00.
«Мы рады всем гостям, приходите, узнавайте интересную информацию», - отметила Елена Матин.
Основная цель Туристского информационного центра – информирование туристов и жителей города о возможностях досуга и отдыха.