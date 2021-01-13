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Общество

Главред газеты «Печорская правда»: Наше кредо – не бояться и идти только вперед

«Наше кредо не бояться и идти только вперед», заявил главный редактор газеты «Печорская правда» Виктор Маслов в День российской печати.

Он рассказал, что в 2020 году аудитория газеты «Печорская правда» увеличилась в разы. Сейчас она насчитывает более 4 тысяч человек. «Это произошло за счёт грамотной работы с социальными сетями. Главный наш принцип – писать не в спешке, а проверяя любую информацию. Читатели это, надеюсь, понимают и ценят. Думаю, что сворачивать с этой дороги не стоит», подчеркнул Виктор Маслов.

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