Главред газеты «Печорская правда»: Наше кредо – не бояться и идти только вперед
«Наше кредо – не бояться и идти только вперед», – заявил главный редактор газеты «Печорская правда» Виктор Маслов в День российской печати.
Он рассказал, что в 2020 году аудитория газеты «Печорская правда» увеличилась в разы. Сейчас она насчитывает более 4 тысяч человек. «Это произошло за счёт грамотной работы с социальными сетями. Главный наш принцип – писать не в спешке, а проверяя любую информацию. Читатели это, надеюсь, понимают и ценят. Думаю, что сворачивать с этой дороги не стоит», – подчеркнул Виктор Маслов.