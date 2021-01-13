Сергей Гусев: Благодаря работе СМИ информация подается оперативно и достоверно
Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Сергей Гусев поздравил сотрудников великолукских средств массовой информации с Днем российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского реготделения партии.
Церемония награждения прошла в общественной приёмной партии с соблюдением всех санитарных мер.
«От лица секретаря регионального отделения партии Александра Козловского, от всех партийцев благодарим вас за важный труд. Благодаря вашей работе информация подаётся оперативно и достоверно. Желаю вам здоровья, благополучия, новых проектов и ярких идей», - отметил он и вручил сотрудникам СМИ благодарственные письма и подарки.