Все госуслуги планируется сделать электронными до конца 2022 года

17:53, 13 января 2021, ПАИ

Все госуслуги планируется перевести в электронный формат до конца 2022 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 13 января, пишет «Российская газета».

Всего госуслуг будет 169, в 2021 году электронными станут 100 из них. В частности, речь идёт о документах при рождении ребенка, информировании о расчете пенсии, обжаловании штрафов ГИБДД, заключении дистанционного трудового договора, удаленных консультациях врача. Кроме того, вскоре на портале госуслуг появится возможность записаться на вакцинацию.

Вице-премьер напомнил, что в 2020 году на портале появилось 40 новых услуг. Самыми востребованными стали запись к врачу, оформление электронного больничного и выплаты на детей.

Дмитрий Чернышенко отметил, что на данный момент на портале госуслуг зарегистрировано 75,5 млн пользователей. В мае ежедневная посещаемость могла достигать 25 млн человек при средней посещаемости 5 млн человек в день.

«Мы существенно изменили архитектуру портала, нарастили его мощности, поэтому все последующие выплаты, в том числе декабрьские, родители получили оперативно, без задержек, с уведомлением в личном кабинете», - рассказал Дмитрий Чернышенко.