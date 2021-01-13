Роскомнадзор: Географию изучайте, но не материтесь!

19:12, 13 января 2021, ПАИ

Использование в материалах средств массовой информации имён, фамилий и географических названий, созвучных нецензурным словам, не нарушает закон «О СМИ», но транскрибировать их стоит с учётом восприятия аудитории, заявили в Роскомнадзоре. Об этом сообщает агентство Interfax.

«Роскомнадзор обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имён и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов и с учётом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой», – говорится в сообщении ведомства.

В сообщении сказано, что написание или произношение иностранных имён, фамилий, географических названий, «которые на русском языке созвучны нецензурным словам, зачастую становится элементом привлечения повышенного внимания к материалам СМИ».

В Роскомнадзоре отметили, что «написание иностранных имён, фамилий, географических названий не подпадает под действие нормы закона «О средствах массовой информации», запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики».

Бурю в стакане воды вызвала публикация одного из саратовских изданий, у которого название города Ojuelos de Jalisco в комментариях написали по-русски. Роскомнадзор поначалу усмотрел там признаки мата.