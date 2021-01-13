Безработный и ранее судимый житель Печорского района совершил угон и кражу

19:28, 13 января 2021, ПАИ

Сотрудниками МО МВД России «Печорский» установлен местный житель, подозреваемый в неправомерном завладении транспортными средствами.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили безработного, ранее неоднократно судимого жителя Печорского района, 2001 года рождения, который подозревается в совершении ряда противоправных деяний.

По версии следствия, в декабре минувшего года и в январе 2021 года этот молодой человек угнал два автомобиля – УАЗ и «Дэу». Их он использовал по собственному усмотрению. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

Кроме того, как установлено, подозреваемый с использованием ранее похищенного мобильного телефона 7 января совершил с банковской карты кражу трёх тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.