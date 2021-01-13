0
19:28
Безработный и ранее судимый житель Печорского района совершил угон и кражу
18:16
Жительница деревни Заходы Псковского района зарегистрировала в нежилом доме 30 человек
17:59
В Пскове подписано соглашение о сотрудничестве профсоюзов Витебской, Псковской и Смоленской областей на 2021 год
17:46
Туристский информационный центр Псковской области сменил адрес
17:43
Михаил Ведерников согласовал на должность замглавврача Великолукской больницы Вячеслава Чурсина
17:40
Блогеры с детьми активно посещали Псковскую область в 2020 году
17:36
Итоги турсезона-2020 и туристические тренды — комментарий Елены Матин
Еще новости
Общество

Безработный и ранее судимый житель Печорского района совершил угон и кражу

Украл телефон, увёл деньги с карты и угнал два автомобиля. Фото si74.ru

 

Сотрудниками МО МВД России «Печорский» установлен местный житель, подозреваемый в неправомерном завладении транспортными средствами.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили безработного, ранее неоднократно судимого жителя Печорского района, 2001 года рождения, который подозревается в совершении ряда противоправных деяний.

По версии следствия, в декабре минувшего года и в январе 2021 года этот молодой человек угнал два автомобиля – УАЗ и «Дэу». Их он использовал по собственному усмотрению. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

Кроме того, как установлено, подозреваемый с использованием ранее похищенного мобильного телефона 7 января совершил с банковской карты кражу трёх тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Безработный и ранее судимый житель Печорского района совершил угон и кражу
13 января 2021
Безработный и ранее судимый житель Печорского района совершил угон и кражу
Жительница деревни Заходы Псковского района зарегистрировала в нежилом доме 30 человек
13 января 2021
Жительница деревни Заходы Псковского района зарегистрировала в нежилом доме 30 человек
В Пскове подписано соглашение о сотрудничестве профсоюзов Витебской, Псковской и Смоленской областей на 2021 год
13 января 2021
В Пскове подписано соглашение о сотрудничестве профсоюзов Витебской, Псковской и Смоленской областей на 2021 год
Туристский информационный центр Псковской области сменил адрес
13 января 2021
Туристский информационный центр Псковской области сменил адрес
Михаил Ведерников согласовал на должность замглавврача Великолукской больницы Вячеслава Чурсина
13 января 2021
Михаил Ведерников согласовал на должность замглавврача Великолукской больницы Вячеслава Чурсина
Блогеры с детьми активно посещали Псковскую область в 2020 году
13 января 2021
Блогеры с детьми активно посещали Псковскую область в 2020 году
Итоги турсезона-2020 и туристические тренды — комментарий Елены Матин
13 января 2021
Итоги турсезона-2020 и туристические тренды — комментарий Елены Матин
Как изменятся псковские ярмарки — Елена Павлова об идеях и планах
13 января 2021
Как изменятся псковские ярмарки — Елена Павлова об идеях и планах

Идет загрузка...