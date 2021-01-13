Районки – это «стойкие оловянные солдатики», занимающие свою нишу

20:09, 13 января 2021, ПАИ

Отметить День печати печатным словом помогают коллеги-учителя. Редактор газеты «Гдовская заря» в 1977–2005 гг. Валентина Никитина знает о работе районных журналистов всё и даже немного больше. Она поздравила коллег с праздником и рассказала о нелёгкой работе журналистов в районном издании.

«День российской печати в череде январских праздников занимает особое место. И не только для профессиональных журналистов, но и для нас, читателей. Мы читаем, пишем, обсуждаем, критикуем полученную информацию. А если уж что-то крепко задело, то и в редакцию не поленимся зайти разобраться, что к чему.

Конечно, речь идёт о районной газете «Гдовская заря», в которой я проработала без малого 30 лет. Это были годы плодотворного труда с замечательным коллективом, который трудился как чётко отлаженный организм. Так случилось, что в конце 70-х годов в редакцию пришло новое поколение, к счастью, уже имеющее практический опыт работы в производственной сфере, образовании, культуре. Начинали мы не с чистого листа, а с традиций и наработок опытных сотрудников. М. А. Шпанцев, М. И. Иванов, Д. И. Коробова, Ф. П. Нестеров, П. Н. Костин передавали свой бесценный опыт, учили любви и уважению к читателю, соучастию в его заботах и проблемах.

Да, районки нередко называют патриархальными, старомодными средствами информации за умеренный, спокойный стиль, ориентацию на местную тематику. А я думаю, насколько же они «стойкие оловянные солдатики», если при такой сумасшедшей конкуренции с электронными и цифровыми изданиями твёрдо занимают свою нишу в огромном информационном пространстве.





Были времена, когда тираж «Гдовской зари» достигал шести тысяч экземпляров, то есть каждый третий житель района (а практически – каждая семья!) получал и читал свежий номер газеты. До 80-х годов – три раза в неделю, а затем – по вторникам и пятницам.

Районные корреспонденты – рабочие лошадки. Есть вдохновение или нет, а материал в номер вынь да положь! Исколесить полрайона, увидеть, прочувствовать, осмыслить, изложить… И за каждое слово, запятую, кавычечку нести персональную ответственность. Это требовало сил, знаний, эмоций, ответственности, таланта. Так трудились Надежда Коорт, Татьяна Ерохина, Нина Лавринова, Люда Евграфова. Вдохнули новую жизнь в газету Дмитрий и Татьяна Комаровы. Именно они в 90-е годы освоили компьютерные технологии и перевели издание в цифровой формат.

Сейчас «Гдовская заря» – еженедельное многостраничное издание в цвете. Она стала частью областного медиахолдинга. Есть площади, которые отведены под федеральные и областные новости. Но газета, как и прежде, остаётся поставщиком информации о событиях, проблемах, социальных аспектах жизни. Жаль, что меньше стало диалогов, писем читателей, межличностного обмена.

Объём работы в районке, в отличие от размеров штата, не уменьшается. Нагрузки немалые. Но они компенсируются любовью и благодарностью читателей за журналистский труд, за помощь в разрешении проблем. И проявлением читательской верности – подпиской на районную газету.

От всей души поздравляю с Днём российской печати главного редактора «Гдовской зари» Ольгу Галахову, которая является душой коллектива, сотрудников редакции, журналистов-ветеранов, внештатных корреспондентов и, конечно же, нас, читателей. Желаю всем жителям района и газете «Гдовская заря» взаимной любви и верности!»