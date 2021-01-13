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Общество

МЧС Псковской области напоминает правила обращения со свечами

Свечи будут вполне безопасными, если соблюдать правила. Фото puzzleit.ru

 

Свечи – это один из главных атрибутов Рождества, Святок и Крещения. Они помогают создавать праздничное и торжественное настроение. Свечи зажигают как в церквях, так и дома. Однако никогда не стоит забывать, что таинственное свечение оранжевого пламени может принести с собой не только тепло и уют, но и беду.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает правила пожарной безопасности при использовании свечей:

– ни в коем случае не оставляйте свечи непотушенными, если вы уходите из дома или ложитесь спать;

– не размещайте свечи в непосредственной близости от предметов, которые легко могут загореться: рядом со шторами, книгами, особенно в тех местах, где возможен сквозняк;

– устанавливайте свечу в подсвечник из прочного, надёжного и негорючего материала; лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники;

– свечи должны быть хорошо закреплены в подсвечнике, а сам он не должен шататься;

– узкие свечи нужно закреплять в подсвечниках так, чтобы они стояли строго вертикально; широкие можно поставить без подсвечника, но на несгораемом основании;

– убедитесь, что фитиль не слишком длинный. Если его длина превышает 1 см, его нужно подрезать, иначе пламя будет слишком большим и может выйти из-под контроля. Иногда слишком длинный фитиль заставляет свечу коптить, в этом случае его нужно подрезать до 0,5 см;

– храните свечи в месте, недоступном для детей;

– если вы планируете зажечь сразу несколько свечей, нужно размещать их на расстоянии не менее 10 см друг от друга;

– не ждите, пока пламя погаснет полностью, гасите свечу, оставляя около двух сантиметров до края подсвечника во избежание его деформации;

– пламя лучше не задувать, а гасить колпачком или ложкой. Следует быть осторожным, находясь рядом со свечой: не наклоняться над ней и не приближаться слишком близко, чтобы не загорелись одежда и волосы.

Помните, что только правильное хранение и соблюдение правил эксплуатации свечей обезопасит ваш дом от пожара. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 и 112.

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