Юлия Пересельд представила трейлер своего нового фильма

23:07, 13 января 2021, ПАИ

Новая картина, в которой снялась актриса Юлия Пересильд, называется «Петровы в гриппе». Режиссёр фильма – Кирилл Серебренников. Фильм снят по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Книга после издания сразу стала хитом продаж.

Петровы – самая обычная семья. Он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

«Старый Новый год есть только у нас! И вообще, у нас много есть того, чего нигде больше нет! Мы уже привыкли к этому сюрреализму в нашей обыденной жизни! А я с радостью и нескрываемым счастьем представляю трейлер «Петровых в гриппе». Ждите! Мы тоже ждём картину «Петровы в гриппе», – написала Юлия в Instagram.









