В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4

23:59, 13 января 2021, ПАИ





В Пскове возле дома № 4 на улице Алмазной столкнулись два автомобиля – Ford и Volkswagen Touareg.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg.

Корреспондент ПАИ сообщает, что в результате столкновения пострадала пассажирка Ford, 1998 года рождения. Она была госпитализирована в медучреждение бригадой скорой помощи. В Volkswagen находилась супружеская пара, они не пострадали. На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.