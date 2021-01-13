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В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
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Общество

В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4

Пострадавшую доставили в больницу. Фото ПАИ



В Пскове возле дома № 4 на улице Алмазной столкнулись два автомобиля – Ford и Volkswagen Touareg.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg.

Корреспондент ПАИ сообщает, что в результате столкновения пострадала пассажирка Ford, 1998 года рождения. Она была госпитализирована в медучреждение бригадой скорой помощи. В Volkswagen находилась супружеская пара, они не пострадали. На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

 

  • Столкновение двух автомобилей на улице Алмазной, 4
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей на улице Алмазной, 4
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей на улице Алмазной, 4
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей на улице Алмазной, 4
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей на улице Алмазной, 4
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей на улице Алмазной, 4
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей на улице Алмазной, 4
    Фото: ПАИ

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