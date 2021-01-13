ВОЗ: Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжёлым, чем первый

00:06, 14 января 2021, ПАИ

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предсказал, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжёлым для человечества, чем первый. Такое мнение он выразил в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter, сообщила Lenta.ru.

Представитель организации отметил, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. Так, за последнюю неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов.

По словам Райана, на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу – более трети. Кроме того, рост заболеваемости зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что после праздников «ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше». При этом она отметила, что сейчас существует много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей коронавируса.