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Общество

Два псковских очага коронавирусной инфекции сняты с учёта Роспотребнадзора

 

Два коронавирусных очага в Псковской области сняты с учёта Роспотребнадзора. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

Речь идёт о Порховских РЭС, филиале электросетевой компании, и Первомайском психоневрологическом интернате.

«Сегодня +274 новых случая. К сожалению, добавилась ещё одна смерть. Мои соболезнования родным и близким», – написал глава области.

Таким образом, с начала эпидемии в Псковской области от коронавируса умерло 108 человек, выздоровело 14 308 человек. За 13 января вылечилось 327 человек.

Всего в регионе подтверждённых случаев заболевания – 26 757.

 

Официальные данные по коронавирусу в Псковской области за 13 января 2021 года

 

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