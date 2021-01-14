Два псковских очага коронавирусной инфекции сняты с учёта Роспотребнадзора
Два коронавирусных очага в Псковской области сняты с учёта Роспотребнадзора. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.
Речь идёт о Порховских РЭС, филиале электросетевой компании, и Первомайском психоневрологическом интернате.
«Сегодня +274 новых случая. К сожалению, добавилась ещё одна смерть. Мои соболезнования родным и близким», – написал глава области.
Таким образом, с начала эпидемии в Псковской области от коронавируса умерло 108 человек, выздоровело 14 308 человек. За 13 января вылечилось 327 человек.
Всего в регионе подтверждённых случаев заболевания – 26 757.