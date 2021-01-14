Два псковских очага коронавирусной инфекции сняты с учёта Роспотребнадзора

00:51, 14 января 2021, ПАИ

Два коронавирусных очага в Псковской области сняты с учёта Роспотребнадзора. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

Речь идёт о Порховских РЭС, филиале электросетевой компании, и Первомайском психоневрологическом интернате.

«Сегодня +274 новых случая. К сожалению, добавилась ещё одна смерть. Мои соболезнования родным и близким», – написал глава области.

Таким образом, с начала эпидемии в Псковской области от коронавируса умерло 108 человек, выздоровело 14 308 человек. За 13 января вылечилось 327 человек.

Всего в регионе подтверждённых случаев заболевания – 26 757.

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