Более 16 тысяч российских подростков зарегистрировались в качестве самозанятых

07:18, 14 января 2021, ПАИ

В качестве самозанятых в России с июля 2020 года по январь 2021 года зарегистрировались более 16 тысяч человек в возрасте от 16 до 18 лет. Такие данные приводит ФНС, пишет газета «Известия».

Порядка 80% из этого числа не стали указывать свой вид деятельности. Среди тех, кто поделился с государством такой информацией, чаще всего встречаются представители IT-сферы, информационных, бытовых и ремонтно-строительных услуг. Кроме того, многие несовершеннолетние самозанятые работают в сфере общепита, фото и видеосъемок, торгуют продукцией собственного производства и занимаются репетиторством.

Большинство самозанятых находится в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Татарстане, Московской и Свердловской областях.

Для несовершеннолетних бизнесменов государство предлагает дополнительную льготу – с 2021 года налоговый вычет для них составит 22 тысячи рублей.