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Общество

Ученые предложили заражать добровольцев для проверки вакцин от коронавируса

Для проверки вакцин от коронавируса ученые предложили заражать добровольцев. С такой инициативой выступила международная группа ученых, пишет газета «Известия».

Специалисты уверены, что такая практика позволит ускорить разработку вакцины от COVID-19. Сейчас такая методика тестирования лекарств от коронавируса не применяется нигде в мире по этическим причинам.

«Чтобы помочь опровергнуть существующие возражения относительно исследований с намеренным заражением коронавирусом, мы создали модель, которая поможет оценить риски для участников гипотетических испытаний», — указали исследователи в статье с описанием своих расчетов.

По ним вероятность, что испытания обойдутся без летальных исходов среди добровольцев, составляет 99,85%. Шанс, что не потребуется госпитализация, составляет 98,7%, считают ученые.

На одном из сайтов открыли регистрацию для желающих принять участие в подобных испытаниях. Там зарегистрировалось уже порядка 40 тысяч человек из 166 стран мира.

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