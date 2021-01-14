Жителя Дедовичского района с острым психозом лишили водительских прав
В Дедовичском районе местного жителя с острым шизоформным психозом лишили водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий районная прокуратура установила, что мужчина состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения с соответствующим диагнозом. При этом он имел водительское удостоверение.
В связи с наличием угрозы безопасности дорожного движения прокурор Дедовичского района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права данного лица на управление транспортными средствами.
Требования прокурора суд удовлетворил.