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Общество

Жителя Дедовичского района с острым психозом лишили водительских прав

В Дедовичском районе местного жителя с острым шизоформным психозом лишили водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий районная прокуратура установила, что мужчина состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения с соответствующим диагнозом. При этом он имел водительское удостоверение.

В связи с наличием угрозы безопасности дорожного движения прокурор Дедовичского района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права данного лица на управление транспортными средствами.

Требования прокурора суд удовлетворил.

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