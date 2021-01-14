25 лет назад в Чечне погиб псковский оператор Валентин Янус

09:30, 14 января 2021, ПАИ

В Чечне в 1995 году погиб псковский оператор Валентин Янус, пишет ГТРК «Псков».

Валентин Янус вместе с корреспондентом Борисом Шерстнёвым отправился в Грозный на съемки фильма «Необъявленная война», чтобы своими глазами увидеть и рассказать правду о боевых действиях и тяжелых военных буднях. Во время работы над фильмом оператора смертельно ранил снайпер.

В историю отечественной и мировой журналистики он вошёл как человек, снявший свою смерть. Тогда с ним погиб и майор ВДВ Александр Осадчий, который сопровождал группу и помогал в организации съёмок.

Коллеги Валентина Януса рассказали, что тогда никто не осознавал, что в Чечне идут реальные боевые действия.

«Думали, небольшие стычки, конфликт, но оказалось всё на самом деле не так, настолько много жертв было, поэтому восприняли как данность, а уже в Пскове поняли, что мы потеряли своего близкого человека», - отметил Борис Шерстнёв.