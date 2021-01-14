Псковский курсант победил в конкурсе на лучшую научную работу среди студентов России и Белоруссии

09:43, 14 января 2021, ПАИ

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Ольга Гордиенко победила в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов, студентов и слушателей в 2020/2021 учебном году, который прошел в Кузбасском институте ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии ФСИН РФ по Псковской области.

Вместе с 54 участниками конкурса девушка вышла в финал, после чего одержала победу в номинации «История уголовно-исполнительной системы России».

Конкурсная работа «Исполнение наказаний в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних преступников в СССР (1945–1954)» Ольги Гордиенко – итог ее учебной и научно-исследовательской деятельности, посвященной рассмотрению вопросов правовых основ уголовной ответственности несовершеннолетних и анализу режима и условий отбывания наказания несовершеннолетними преступниками.

Как признается автор научной работы, при ее написании были использованы материалы, хранящиеся в фондах Псковской областной универсальной научной библиотеки, Российской национальной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург), библиотек Российской академии наук (Санкт-Петербург) и Академии ФСИН России (Рязань).

Научный руководитель Ольги Гордиенко – врио начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков.

В научном мероприятии приняли участие обучающиеся Академии МВД Белоруссии, Могилевского института МВД Белоруссии, Академии ФСИН России, Омской академии МВД России, Самарского юридического института ФСИН России, Барнаульского юридического института МВД России, Владимирского юридического института ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Псковского филиала Академии ФСИН России, Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Новосибирского государственного университета экономики и управления.