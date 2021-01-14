Псковичам рассказали, как будут назначаться пенсии в 2021 году

10:02, 14 января 2021, ПАИ

Как будут назначаться пенсии в 2021 году, рассказали в отделении ПФР по Псковской области.

В этом году пенсии по старости будут назначаться в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения, родившиеся в первом полугодии. Они будут выходить на пенсию во второй половине года (после 1 июля).

В 2021 году требование к минимальному страховому стажу составляет 12 лет при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента.

В страховой стаж при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, помимо непосредственно трудовой деятельности, включаются и социально значимые периоды, за которые также начисляются коэффициенты.

За год военной службы по призыву начисляется 1,8 пенсионных коэффициентов. Столько же коэффициентов можно заработать, ухаживая за инвалидом первой группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом.

Мать или отец, ухаживая за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет, получает 1,8 коэффициентов, за вторым - 3,6 коэффициентов, за третьим и четвертым - по 5,4 коэффициентов за один год ухода. Периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет также засчитываются в страховой стаж одному из родителей, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы. В общей сложности в страховой стаж учитывается не более шести лет по уходу за всеми детьми.

Также сохранены льготы по досрочному выходу на пенсию по старости в связи с работой в опасных и вредных условиях труда. Досрочный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей, представителей некоторых творческих профессий и жителей северных областей.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.