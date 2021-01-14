0
14:22
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
13:36
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
13:15
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
13:05
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
13:00
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
12:18
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
12:08
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников поблагодарил врачей за труд в праздники, а жителей – за ответственность

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с медицинским сообществом поблагодарил врачей за труд в праздники, а жителей региона – за ответственность, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания 14 января.

«Во многом благодаря работе медиков, так же как и ответственному отношению жителей ко всем рекомендациям динамика распространения коронавируса пошла на спад», - сказал Михаил Ведерников.

Он также призвал медицинских работников оперативно реагировать на обращения и жалобы жителей на очереди в поликлиниках, длительное ожидание выписки, невозможность вызвать врача.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Вакцинация от COVID-19 в Псковской области: Кого прививают в приоритетном порядке Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса Главврач Псковской межрайонной больницы рассказала о работе учреждения в праздники Михаил Ведерников призвал медиков организовать отработку обращений граждан В Псковской области снизилась заболеваемость коронавирусом Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса Михаил Ведерников поблагодарил врачей за труд в праздники, а жителей – за ответственность 188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса 386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице Более 24 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
14 января 2021
Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
14 января 2021
Более 10 тысяч жителей Псковской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
14 января 2021
188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
14 января 2021
Михаил Ведерников проводит совещание с медиками
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
14 января 2021
386 человек с коронавирусом лечатся в Псковской областной больнице
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
14 января 2021
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
14 января 2021
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО
14 января 2021
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО

Идет загрузка...