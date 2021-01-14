Михаил Ведерников поблагодарил врачей за труд в праздники, а жителей – за ответственность

13:20, 14 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с медицинским сообществом поблагодарил врачей за труд в праздники, а жителей региона – за ответственность, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания 14 января.

«Во многом благодаря работе медиков, так же как и ответственному отношению жителей ко всем рекомендациям динамика распространения коронавируса пошла на спад», - сказал Михаил Ведерников.

Он также призвал медицинских работников оперативно реагировать на обращения и жалобы жителей на очереди в поликлиниках, длительное ожидание выписки, невозможность вызвать врача.