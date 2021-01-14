Иностранцев незаконно прописали у себя жители Великолукского района и Палкино

10:50, 14 января 2021, ПАИ

В Великолукском районе и Палкино полиция выявила факты фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 16 декабря в доме в деревне Петрово Великолукского района 47-летняя жительница Невельского района незаконно прописала у себя гражданина Таджикистана.

А 17 декабря минувшего года в поселке Палкино в доме на улице Комарова 48-летний местный житель фиктивно зарегистрировал трех граждан Узбекистана.

«В настоящее время по данным фактам проводятся проверки», - отметили в ведомстве.