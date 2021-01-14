На участке улицы Бастионной в Пскове восстановлено освещение

10:57, 14 января 2021, ПАИ

В Пскове на участке улицы Бастионной, от улицы Гагарина до улицы Заводской, производственный отдел «Северные электрические сети» Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» восстановил освещение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее в ходе выезда на избирательный округ №2 депутата Псковской городской Думы Сергея Колосова к главе Пскова Елене Полонской обратился местный житель с просьбой оказать содействие в решении вопроса освещения участка дороги улицы Бастионной от улицы Гагарина вдоль МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Березка», ГБОУ «Специальная школа №4 VI вида» до Псковского электромашинного завода.