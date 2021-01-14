Михаил Ведерников призвал медиков организовать отработку обращений граждан

13:58, 14 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал медиков организовать отработку обращений граждан. Об этом с совещания с медработниками 14 января сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вместе мы достойно ответили на беспрецедентные вызовы системе здравоохранения, общими усилиями выстроили достаточно эффективную работу в условиях серьёзного дефицита ресурсов», - заявил глава региона. При этом губернатор подчеркнул, что все эти результаты быстро померкнут, если не будет организована система отработки обращений граждан. Он призвал самым внимательным образом относиться к жалобам пациентов. «Это принципиально важно. Не вынуждайте меня делать кадровые решения», - добавил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что от качества организации прививочной кампании зависит скорость возвращения Псковской области к нормальной жизни. «Это ответственность за весь регион, поэтому уделяйте этому направлению первостепенное внимание. Задавайте комитету любые вопросы по нюансам организации, даже такие, которые на первый взгляд могут показаться несерьёзными», - обратился глава региона к медикам.

Михаил Ведерников заявил, что 2021 год должен стать временем, когда регион избавится от постоянной угрозы COVID-19, но сделать это можно только общими усилиями. «Спасибо за работу!» - заключил он.