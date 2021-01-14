0
12:18
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
12:08
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
11:32
Скобки коронавируса. Главные события 2020 года глазами экспертов
11:04
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО
10:53
«Лофт» в Пскове проводит конкурс видеороликов
08:57
Ученые предложили заражать добровольцев для проверки вакцин от коронавируса
07:36
Шесть очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
Еще новости
Общество

До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января

15 января на территории Псковской области прогнозируется похолодание. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ночью ожидается от -25 до -20 градусов, днем — от -20 до -15.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе будет облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах — гололедица.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
14 января 2021
Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
14 января 2021
До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО
14 января 2021
В Пскове возобновил работу Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО
«Лофт» в Пскове проводит конкурс видеороликов
14 января 2021
«Лофт» в Пскове проводит конкурс видеороликов
Ученые предложили заражать добровольцев для проверки вакцин от коронавируса
14 января 2021
Ученые предложили заражать добровольцев для проверки вакцин от коронавируса
Шесть очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
14 января 2021
Шесть очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
Еще 274 человека заболели коронавирусом в Псковской области
14 января 2021
Еще 274 человека заболели коронавирусом в Псковской области
Два псковских очага коронавирусной инфекции сняты с учёта Роспотребнадзора
14 января 2021
Два псковских очага коронавирусной инфекции сняты с учёта Роспотребнадзора

Идет загрузка...