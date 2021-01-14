До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января

12:08, 14 января 2021, ПАИ

15 января на территории Псковской области прогнозируется похолодание. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ночью ожидается от -25 до -20 градусов, днем — от -20 до -15.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе будет облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах — гололедица.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.