До -25 градусов похолодает в Псковской области 15 января
15 января на территории Псковской области прогнозируется похолодание. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ночью ожидается от -25 до -20 градусов, днем — от -20 до -15.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе будет облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах — гололедица.
Будет дуть ветер северного направления со скоростью 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление низкое.