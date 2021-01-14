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Общество

Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня в 13:00 проведет первое в этом году большое совещание с медицинским сообществом.

На совещании планируется обсудить эпидемиологическую ситуацию в регионе, работу поликлиник с обращениями и жалобами граждан, начало кампании по массовой вакцинации от коронавируса. А также глава региона обсудит с медиками дальнейший режим ограничений в Псковской области из-за пандемии.

Совещание традиционно покажем в прямом эфире на сайте Псковского агентства информации, странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube-канале агентства.

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