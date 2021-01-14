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Общество

Новые погоны вручили сотрудникам псковского управления МЧС

14 января начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов вручил сотрудникам ведомства погоны в связи с присвоением первичных, на ступень выше и досрочных специальных званий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Валерий Филимонов обратился к сотрудникам с напутственным словом и поздравил их со знаменательным событием. Он пожелал коллегам благополучия, новых успехов в службе, профессионализма в решении оперативных задач. Начальник управления призвал с честью и достоинством носить погоны.

Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил, связанных с мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

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